Екатеринбург, 8 апреля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждённый в ноябре 2018 года пожизненно местный житель Алексей Ф. получил ещё один пожизненный срок. Это было сделано по совокупности приговоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской областной прокуратуры.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Напомним, осенью 2018 года Алексей Ф. был осуждён пожизненно за несколько преступлений, в том числе изнасилование и убийство Ирины В. — 30-летней матери двоих детей. Приговор тогда вынес Свердловский облсуд. Очередное дело рассматривал Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга. В этот раз гражданин обвинялся в преступлениях против половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетней.

За эти преступления суд назначил ему 20 лет колонии особого режима. По совокупности приговоров он пробудет в местах лишения свободы до конца своей жизни.

В областном управлении СКР отмечают, что эти преступления были совершены несколько лет назад. Два из них — в 2006 году. Раскрыть их не удавалось долгое время. Но собранная в ходе следствия информация помогла распутать клубок после изнасилования и убийства Ирины В. Напомним, женщина погибла в апреле 2017 года. Алексей Ф. был задержан и после этого следователи установили его причастность к другим преступлениям.