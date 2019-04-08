Москва, 8 апреля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о продлении амнистии капитала. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе заседания комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Скорее всего, нам (членам комитета) придётся в четверг (11 апреля) собраться. Дело в том, что у нас сегодня на комиссии по законодательству в правительстве рассматривали законопроект по продлению амнистии капитала», — заявил Макаров.

Он отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса поручил продлить программу амнистии капитала ещё на год.

«Нам придётся в четверг собраться с тем, чтобы хотя бы в первом чтении его (законопроект) рассмотреть до майских праздников», — подчеркнул Макаров.

«Вторая волна» амнистии капиталов завершилась в РФ 1 марта 2019 года. Теперь правительство по поручению президента предлагает запустить третью волну. Так же, как и ранее, речь идёт о том, что граждане могут задекларировать свои доходы, бизнес и имущество за рубежом и избежать при этом налоговой, административной и уголовной ответственности.