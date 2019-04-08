Лондон, 8 апреля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. «Вест Хэм Юнайтед» не планирует продлевать контракт с нападающим Эндрю Кэрроллом. Об этом сообщает Daily Mail.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

Отмечается, что Кэрролл перенёс операцию на голеностопе и уже не сможет выйти на поле в текущем сезоне. При этом срок его контракта истекает летом 2019 года.

По информации издания, «Вест Хэм» не планирует продлевать контракт с 30-летним форвардом.

Напомним, после 32 туров «Вест Хэм» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе с 42 очка.

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