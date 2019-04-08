«Остаточне прощавай» для Порошенко: бунт губернатора Одесской области
Киев, 8 апреля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Степанов отказывается покидать своей пост несмотря на указ президента Петра Порошенко об отстранении от должности.
Об этом Степанов заявил на брифинге сегодня, 8 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.
В частности, уверен Степанов, Порошенко «вышел за полномочия президента, которые прописаны в Конституции». Губернатор подчеркнул, что увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению кабинета министров, чего в данном случае сделано не было.
«Такой очень странный документ (указ об увольнении) — который, по моему убеждению, по убеждению всех юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины. Мне было сделано предложение написать заявление по собственному желанию. Я отказался, потому что у меня нет собственного желания писать заявление… Я как исполнял обязанности, так и продолжаю исполнять», — заявил Степанов.
Эксперты однозначно связывают попытку увольнения Степанова с крайне низким результатом, который Порошенко получил в первом туре президентских выборов в Одесской области (всего 9,06%, при том что Владимир Зеленский здесь набрал больше 41%).
«Степанова… тупо подставили, кинув укреплять имидж президента в регион после «владычества» Саакашвили, заставив заниматься тем, чем Степанов категорически заниматься не умеет — политикой. Вряд ли его прельщала такая перспектива, но ему же пообещали, что это временно, а потом всё будет очень хорошо: по слухам, Степанову даже сулили пост министра здравоохранения, о котором он реально мечтал. Разумеется, никто его министром делать не планировал. Теперь же ему, конечно, ничего не дадут: проштрафился. Реально жалко пацана. Тем более вешать на него провал на выборах — совершенно несправедливо», — комментирует ситуацию одесский журналист и эксперт Юрий Ткачев.
Факт отказа Степанова покидать должность Ткачев расценил как «остаточне прощавай» (в переводе с укр. «окончательное прощание», фраза, которую сам Порошенко постоянно произносит применительно к России — ред.) для президента Порошенко, стремительно теряющего рычаги управления страной.