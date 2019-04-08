Киев, 8 апреля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Степанов отказывается покидать своей пост несмотря на указ президента Петра Порошенко об отстранении от должности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом Степанов заявил на брифинге сегодня, 8 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, уверен Степанов, Порошенко «вышел за полномочия президента, которые прописаны в Конституции». Губернатор подчеркнул, что увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению кабинета министров, чего в данном случае сделано не было.

«Такой очень странный документ (указ об увольнении) — который, по моему убеждению, по убеждению всех юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины. Мне было сделано предложение написать заявление по собственному желанию. Я отказался, потому что у меня нет собственного желания писать заявление… Я как исполнял обязанности, так и продолжаю исполнять», — заявил Степанов.

Эксперты однозначно связывают попытку увольнения Степанова с крайне низким результатом, который Порошенко получил в первом туре президентских выборов в Одесской области (всего 9,06%, при том что Владимир Зеленский здесь набрал больше 41%).

«Степанова… тупо подставили, кинув укреплять имидж президента в регион после «владычества» Саакашвили, заставив заниматься тем, чем Степанов категорически заниматься не умеет — политикой. Вряд ли его прельщала такая перспектива, но ему же пообещали, что это временно, а потом всё будет очень хорошо: по слухам, Степанову даже сулили пост министра здравоохранения, о котором он реально мечтал. Разумеется, никто его министром делать не планировал. Теперь же ему, конечно, ничего не дадут: проштрафился. Реально жалко пацана. Тем более вешать на него провал на выборах — совершенно несправедливо», — комментирует ситуацию одесский журналист и эксперт Юрий Ткачев.

Факт отказа Степанова покидать должность Ткачев расценил как «остаточне прощавай» (в переводе с укр. «окончательное прощание», фраза, которую сам Порошенко постоянно произносит применительно к России — ред.) для президента Порошенко, стремительно теряющего рычаги управления страной.