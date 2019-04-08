В Литве в одиночку борются с фашизмом, в Киеве — за лидерство: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Вильнюсе разбили памятную доску пособника нацистов;
- Жители Миякодзима выступили против новой военной базы в Японии;
- Глава разведкомитета палаты представителей указал на «сговор» Трампа и России;
- Зеленский согласен на дебаты с Порошенко;
- В Красноярском крае — новый министр экологии.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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