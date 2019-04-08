Москва, 8 апреля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко не сделал выводов и продолжает винить во всём Россию, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 8 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ющенко пришел к власти в результате так называемых демократических выборов, которые прошли после «оранжевой революции», — сказал Шерин. — Порошенко тоже пришёл к власти в результате незаконного переворота. То, что Янукович был президентом Украины после Ющенко, говорит о том, что Ющенко очень хотел в НАТО и в Евросоюз. Но Порошенко не сделал выводов. И вот теперь те аналитики, которые верстают программу Зеленского, да и он сам, понимают, что если ты будешь говорить народу Украины, что Россия плохая и во всём виновата, что «мы будем стремиться в Евросоюз» и в НАТО, то ты выиграешь только в двух регионах Украины».

Кроме того, депутат добавил, что, если для нового президента Украины Российская Федерация по-прежнему будет врагом и причиной всех проблем Украины, то он тоже проиграет на всех выборах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва всегда была и остаётся открыта для диалога по проблемным вопросам, которые стоят на повестке дня.

«Владимир Путин всегда открыт для диалога», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером в случае своего избрания.

Отметим также, что о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял уже не раз.