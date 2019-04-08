Бразилиа, 8 апреля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Лекарственный препарат, способный стать альтернативой распространённым средствам лечения грибковых заболеваний, получен в ходе эксперимента исследователями из Бразилии и Соединённых Штатов, 5 апреля сообщает сайт научно-технических новостей Phys.org.

(сс) jarmoluk Лаборатория

Опыты велись Научно-исследовательским фондом Сан-Паулу и Институтом здравоохранения США (NIH), в рамках совместного проекта, начатого в 2014 году.

В качестве объекта изучения были избраны микроорганизмы, обитающие внутри полостей тела муравьёв-листорезов рода Atta, живущие в симбиозе с данным видом насекомых.

Эксперименты проводил коллектив, во главе которого стояли профессор медицинской химии в школе фармацевтических наук Рибейран-Прету Университета Сан-Паулу (FCFRP-USP) Моника Талларико Пупо и профессор биологической химии и молекулярной фармакологии в Гарвардской медицинской школе в США Джон Кларди.

Полученное в результате опытов вещество, названное «цифомицин», в ходе лабораторных тестов показало свою эффективность в борьбе с грибковыми инфекциями, устойчивыми к традиционно применяемым препаратам.

Исследователями оформлен патент, но промышленное производство препарата начнется после завершения программы экспериментов.

Грибковые инфекции, способные поражать человека, животных и растения, доставляют страдания не только отдельным людям, но могут вызывать массовые отравления и приносить ощутимый экономический ущерб. Ученые считают, что разработка новых препаратов способна помочь продвинуться в поиске лечения и профилактики в разных областях борьбы с недугами, вызываемыми патогенными грибками.