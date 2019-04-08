Москва, 8 апреля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина намерена обратиться в Роскомнадзор с просьбой признать фейком новость о том, что ранее она якобы попросила запретить занятия йогой в СИЗО, сообщила пресс-служба сенатора.

Петр Данилов ИА Красная Весна Елена Мизулина

Мизулина отметила, что эта новость представляет собой типичный фейк и сообщила, что в её обращении, направленном в адрес генерального прокурора Юрия Чайки, не было требований, касающихся запрета занятия йогой.

Напомним, 5 апреля 2019 года издание «Московский комсомолец» сообщило, что руководство СИЗО Москвы были приостановлены занятия йогой.

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Отмечалось, что причиной подобного решения стало письмо Елены Мизулиной, в котором она, ссылаясь на мнение богослова Александра Дворкина, сообщила, что подобные занятия провоцируют сексуальное возбуждение и приводят к проявлениям гомосексуализма.