Москва, 8 апреля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Определённую пользу введение реестра запрещенных для банков фраз клиентам это принесёт: банки ведь предлагают сейчас не только накопительные программы страхования жизни, которые по факту могут обгонять по доходности традиционные вклады, а могут и нет — но даже об этом люди часто не информированы. Не говоря уже о том, что сотрудники банков им чаще всего «забывают» сказать, что никакие гарантии от Агентства по страхованию вкладов на такие программы, увы, не распространяются — и многие воспринимают страховые накопления в банках просто как ещё один вид вклада, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Во многих банках разработаны для клиентов широкие линейки так называемых структурных продуктов: например, где финансовый результат привязан к стоимости барреля нефти или к унции золота, как в «металлических счетах», но ведь и нефть, и золото могут колебаться в цене существенно. Или всевозможные варианты паевых портфелей акций в ПИФах, где совершенно точно присутствуют разные и ещё более заметные по размеру виды рисков, и о них, конечно же, необходимо людям знать», — отметил эксперт.

По его мнению, было бы неплохо ещё, как делается в некоторых европейских странах, обязать сотрудника сообщать клиенту до заключения договора объективную статистику о проценте вышедших в прибыль и, наоборот, вышедших в убыток по данному продукту в прошлом — но, с другой стороны, обойти это требование продавцу услуг не так и сложно: если продукт проблемный, то его раз в год (условно) можно переименовывать и продавать как новый, а статистики из прошлого по нему тогда как бы просто не будет.

«Вообще прописанные нормы на скрипты телефонной или личной беседы с клиентом — проблему никогда полностью не снимут, поскольку умелый продавец и синоним-заменитель что к слову «застрахован», что к любому другому запрещённому речевому обороту подберёт. И, главное, к любой обязательной по закону «капле дёгтя» про риски добавит ещё с десяток «ложек мёда», красочно расписывая плюсы. Поэтому что может реально возыметь эффект — это широчайшая кампания по информированию, прежде всего, в федеральных СМИ и в интернете, где всё рассказывается действительно как есть.

Не что «всё плохо» и что якобы лезть «никуда не надо»: почему бы нет, ведь такие финансовые продукты реально открывают перед многими людьми альтернативные возможности преумножить свои накопления. Но должны быть подготовленные специалистами материалы, разъясняющие чётко: какие есть подводные камни, где и какую «соломку» можно подстелить, но чтобы было и ясно — ожидания более высоких доходов есть, гарантий — нет», — пояснил Пушкарёв.

Можно прописать в законе необходимость, чтобы банк давал клиенту подписать отдельный лист с предупреждениями о рисках, где риски по пунктам были бы прописаны — и чтобы возле каждого пункта клиент как минимум поставил галочку и расписался бы внизу под всем листом. Чтобы это был именно отдельный лист-приложение к любому договору об услугах банка, а не пункты мелким шрифтом где-то там внизу под «звёздочкой», которую едва заметишь.

«Ещё лучше для таких продуктов продумать форму теста, который клиент должен пройти на федеральном сайте СРО или самого регулятора: разновидность несложного экзамена с 5−10 вопросами, на каждый из которых у клиента была бы возможность выбора из нескольких вариантов ответа. Зашёл на сайт, прошёл такой тест — значит действительно предупреждён», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий заявил, что до конца I полугодия 2019 года в России разработают четкие правила общения сотрудников банков с клиентами.

Читайте также: Граждане попадаются «на удочку», доверяя более «подкованным» банкам