Франция, 8 апреля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Корпорация Toyota совместно с американской компанией JBL, специализирующейся на производстве аудиотехники, представили кроссовер для меломанов под названием Toyota C-HR Neon Lime powered by JBL. Об этом 8 апреля сообщается на сайте Autoua.net.

Autonews Toyota C-HR Neon Lime powered by JBL

Первыми оценили музыкальный кроссовер известные диджеи и мировые знаменитости на мероприятии JBL Snow Party в Альпах.

Гордостью нового C-HR стала новейшая аудиосистема JBL. В нее вошел пакет 360º JBL Music Experience. Кроме того, водитель сможет наслаждаться идеальным звучанием любимых композиций в фирменных наушниках или из колонок JBL. А музыкальный интернет-сервис Deezer добавил к этому набору свою полугодовую подписку.

Меломаны получат не только новейшую аудиосистему, но и стильную яркую модель кроссовера неоново-зеленого цвета. Внутри кабины авто установлены обтянутые черной кожей и алькантарой спортивные кресла.

James Bullough Lansing (JBL) — это американская компания, которая производит акустику и аудиотехнику. Она входит в состав объединения Harman International Industries, которое включает в себя множество компаний по производству аудиотехники.

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