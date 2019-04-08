Берлин, 8 апреля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Учёные из Германии пришли к выводу, что у самцов шимпанзе растет уровень стресса во время социальной нестабильности и конкуренции за доминантное положение и внимание самок. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

(сс) skeeze Шимпанзе

Учёные работали с двумя группами шимпанзе в Кот-д'Ивуаре: в течение нескольких месяцев они собирали образцы мочи самцов и следили за поведением особей в каждой группе. Параллельно они определяли положение самцов в иерархии.

Выяснилось, что у всех самцов уровень кортизола в моче в нестабильные периоды был выше, чем в стабильные. Причем это происходит независимо от занимаемого в иерархии положения, а также, несмотря на то, что уровень агрессии самцов в такие периоды снижается.

Читайте также: Учёные: жесты шимпанзе подчиняются тем же законам, то и человеческая речь