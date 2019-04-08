Киев, 8 апреля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает украинское издание «Европейская правда».

Как говорится в материале, информацию о пророссийской политике представителей Германии якобы подтвердили несколько не связанных друг с другом западных дипломатов, а также представителей экспертного сообщества.

«Представители Германии и раньше не скрывали, что предпочитают «диалог» с РФ, даже если для этого придется поступиться давлением на нее. Но данные, которые есть в распоряжении издания, позволяют утверждать, что теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы накануне весенней сессии ПАСЕ. Примечательно, что эта активность является надпартийной: она охватывает представителей обоих ключевых сил правительственной коалиции — ХДС/ХСС и социал-демократов», — утверждает «Европейская правда».

Одновременно, по данным украинского СМИ, немецкие депутаты якобы ведут «разъяснительную работу» в ПАСЕ, убеждая других парламентариев, мол, борьба Украины с РФ является «предвыборной технологией» и Европа не должна ее поддерживать. Парламентарии также уверяют, что идею «прощения России» поддерживает лично Ангела Меркель, утверждается в публикации.

Украинский журналист и эксперт Максим Кухар, комментируя данную статью, отмечает, что Киеву давно пора менять официальный курс и, в частности, прекратить повторять мантру о вступлении в ЕС и НАТО.

«Потому что этих организаций уже не существует такими, какими мы их помним 10 лет назад… НАТО и ЕС уже парализованы тем, что Германия и Франция взяли курс на антагонизм с США. Они поддерживали и дальше будут поддерживать агрессивную политику своих союзников вроде РФ. Поэтому возможен курс Украины на сближение с США и Великобританией, и это уже пора сформулировать и делать», — призывает политолог.

«Да, мечта о ЕС была хорошей. Но пока мы туда стремились — учреждение бесконечно испортилось. Ну, а НАТО стало формальностью, раз его учредители не могут достичь общего мнения по таким ключевым вопросам, как давление на РФ и Иран. И конечно же, пользуясь описанной ситуацией — Германия начала весеннее наступление на Украину с Запада. В интересах своего военного союзника — Российской Федерации», — резюмирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 5 апреля официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт анонсировал проведение встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Петра Порошенко. Переговоры должны состояться 12 апреля в Берлине. Среди тем, которые предложены для обсуждения — судьба украинских моряков, задержанных Россией после провокации Киева в Керченском проливе; выполнение Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе, а также проведение реформ на Украине. Отдельно в Германии подчеркнули, что эту встречу не стоит расценивать как поддержку одного из кандидатов в президенты Украины.

Сегодня, 8 апреля, в Страсбурге стартует весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Мероприятие продлится до 12 апреля.