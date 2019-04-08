Ярославль, 8 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Приказа об объединении Волковского театра и Александринки не существует. Об этом заявил заместитель министра культуры России Павел Степанов на обсуждении вопроса в Союзе театральных деятелей в Москве сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Степанов

«За этим номером существует другой приказ», — сказал Павел Степанов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пятницу в соцсетях появился документ, подписанный министром культуры Владимиром Мединским. По словам Степанова, этот документ является проектом и не был зарегистрирован.

Исходя из этой логики, Дмитрий Медведев не мог приостановить действие документа.