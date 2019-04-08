Москва, 8 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В Москве заблаговременно готовятся к предотвращению и лечению инфекционных заболеваний, заявил депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко («Единая Россия») в ходе осмотра ремонта Детской инфекционной клинической больницы №6 города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

«Сегодня в Москве исторический день. Отношение к инфекционным койкам всегда было по остаточному принципу. Казань в 2002 году пережила холеру и построила «инфекцию». Ростов-на-Дону в 2012 году, после энтеровирусной вспышки, построил инфекционный корпус. Здесь же идёт плановая работа», — отметил Онищенко.

Также депутат Госдумы РФ уточнил, что лечение и профилактика инфекционных заболеваний — важнейшая составляющая биологической безопасности России.

«Закачивается модернизация существующей базы, и сегодня мы будем обсуждать перспективу на 20 лет. В плановом режиме решается важнейший для биологической безопасности Москвы вопрос. Всех поздравляю с этим днём», — сказал депутат.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин пояснил депутату Госдумы РФ, что количество «боксов» в инфекционных отделениях больниц Москвы увеличится в 2,5 раза.