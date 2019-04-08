Углич, Ярославская область, 8 апреля, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В Ярославской области началось объединение учебных заведений среднего профессионального образования. Об этом сообщает корреспондент ИА.

Страница колледжа в ВК Аграрно-политехнический колледж

Председатель правительства региона Дмитрий Степаненко подписал постановление о слиянии двух колледжей в городе Угличе. К аграрно-политехническому колледжу будет присоединен механико-технологический колледж.

Слияние учебных заведений должно завершиться до 1 сентября. Оба учебных заведения являются областными и финансируются из бюджета региона. Судя по всему, это только старт очередной кампании по оптимизации учреждений бюджетной сферы.