Гейдон, Великобритания, 8 апреля, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Aston Martin опубликовал технические характеристики гибридного гиперкара AM-RB 003 на официальном сайте компании.

Astonmartin Aston Martin AM-RB 003

Первое, что бросается в глаза — это мощность авто. Она составляет 1000 л. с. За 2,5 секунды гиперкар разгоняется до 100 км/ч. При этом максимальная скорость автомобиля достигает 354 км/ч.

Двухместный гибрид имеет восьмиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением и конструкцией, как у спортивных болидов в «Формуле-1». Привод — 4×4, с активной передней осью и с электронной блокировкой заднего дифференциала. Масса авто составляет около 1350 кг.

Автомобиль выпущен ограниченной серией — 500 штук. Стоит он недешево — 127 млн рублей.

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