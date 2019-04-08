Киев, 8 апреля, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ) в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Как свидетельствуют оперативные данные компании «Укртрансгаз», первые объемы топлива были закачаны еще 5 апреля.

В настоящий момент запасы газа в хранилищах Украины составляют 8,76 млрд кубометров топлива, ПХГ заполнены на 28%.

Власти страны пока не комментировали, какие объемы газа планируется накапливать в этом году. Напомним, что к началу отопительного сезона 2018−2019 гг. Киев накопил в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что являлось рекордным показателем за последние 6 лет.

В конце марта глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания планирует привлечь финансирование международных финансовых организаций для покупки газа и его закачки в ПХГ в нынешнем межотопительном сезоне.

«Это будут международные финансовые организации, типа ЕБРР … компания также рассматривает возможность размещения евробондов, но решения пока нет», — сказал глава «Нафтогаза».

О каких конкретно суммах идет речь, Коболев не уточнил.

Ранее украинские эксперты высказывали опасения, что для нормального прохождения следующего отопительного сезона Украине может не хватить финансов.

«С 1 января (2020 г.) «Газпром» прекратит поставки и транзит сюда. Тогда, конечно, ситуация будет очень непредсказуема. Нужно накачать плюс три миллиарда кубов к тому что было в прошлом году. На это нужны деньги. Где их взять? «Нафтогаз» не настолько прибылен, как в позапрошлом году, когда было порядка 40 млрд чистой прибыли, в 2018 году такого не будет. В течение года они демонстрировал худшую динамику, за 8−9 месяцев (2018 г.) у них было 19 млрд прибыли. Для покупки газа нужны деньги, а Коболев в январе (этого года) даже сказал, что у них оборотных средств не хватает. Откуда же им сейчас появиться? Они ниоткуда не появятся», — заявил в эфире одного из телеканалов Украины эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

«К чему это? Чтобы попытаться избежать этого сценария, нужно к этому готовиться. Как минимум закачивать газ в хранилища. Лучше, конечно, с Россией договориться. Но, насколько мне известно, до ноября никто ни о чём договариваться не будет», — резюмировал специалист.