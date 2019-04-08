Барнаул, 8 апреля, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что нет никаких оснований сомневаться в том, что экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения, организованные в Белоруссии, вполне безопасны. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию об открытии для туристов двух маршрутов, он отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Чернобыльская трагедия

«Представители Полесского государственного радиационно-экологического заповедника заверяют, что посещения зоны отчуждения по выбранным маршрутам вполне безопасны. Думаю, нет никаких оснований не доверять подобным заявлениям специалистов, так как вопросы радиационного воздействия на человеческий организм к настоящему времени сравнительно хорошо изучены, чтобы можно было безапеляционно утверждать об отсутствии вреда. Вероятнее всего, фиксируемый по ходу маршрутов радиационный фон не превышает допустимых значений».

Напомним, подобные туристические маршруты в Чернобыльскую зону уже давно практикуют на Украине, но с белорусской стороны она считается совсем дикой. Там давно не живут люди, поэтому в нескольких десятках заброшенных деревень поселились дикие звери.

По словам заместителя директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, для проведения экскурсий подобраны площадки и дороги с усовершенствованным покрытием, а доза радиации, которую получит турист, будет меньше той, что человек получает от дальнего перелёта на самолете.