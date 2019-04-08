Ярославль, 8 апреля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Ярославцы намерены отстаивать независимость театра драмы имени Федора Волкова на обсуждении, которое началось в Союзе театральных деятелей в Москве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Волковский театр в Ярославле

В Москву отправилась большая делегация деятелей культуры региона. Среди них председатель комитета по культуре общественной палаты Игорь Гаврилов, руководитель регионального ОНФ Игорь Ямщиков, историк театра Маргарита Ваняшова, народный художник России Николай Мухин, ректор Ярославского театрального института Сергей Куценко и ряд других. Большинство членов делегации критично настроены к идее объединения театров.

«В Ярославской области настроения агрессивные. Хотя, конечно, агрессию проявлять не нужно. Чувство оскорбления. Причем по двум пунктам. Первое — отбирают бренд. И второе — ничего не сказав, тайно. На самом деле учредитель — Министерство культуры, и оно вправе формально принимать любые решения. В приказе сказано, что на основании необходимости возродить традиции — не знаю какие. Потому что объединенных театров не было никогда. Из Ярославля увезли Федора Волкова и его людей. Под руководством Александра Сумарокова они потом учились в Петербурге. Первый профессиональный театр действительно был открыт в 1756 году в Петербурге. А в Ярославле в 1750 году начала играть первая любительская труппа. Нечего делить. Хотя в ряде своих интервью Валерий Фокин говорил, что необходимо прекратить разговоры о первенстве театров решением, что театр один. Мне кажется, что это эгоистично и инфантильно. Ради прекращения споров можно ломать человеческие судьбы? Сломаны будут многие судьбы», — сказала перед совещанием корреспонденту ИА REGNUM доктор искусствоведения, профессор ЯГПУ Татьяна Злотникова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, приказ об объединении ярославского театра им. Волкова и петербургской Александринки подписал министр культуры Владимир Мединский. Глава правительства России Дмитрий Медведев приостановил действие документа после протестов общественности.