Москва, 8 апреля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Чиновники Совета Европы, как это случается со всеми чиновниками, «путают свою шерсть с государственной». Потрясением выход России из этой структуры, конечно, станет, но не для Европы, а для финансов Совета Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Coe.int Совет Европы

Пока Россия исправно платила взносы в эту организацию, будучи лишенной права голоса, никто из евробюрократов не видел особых угроз в исключении нашей страны из диалога с Европой. Да этого исключения и не произойдет.

«Совет Европы и его парламентская ассоциация по большей части декоративные структуры, призванные обеспечить поле деятельности для чиновников и депутатов. Основные решения принимаются отнюдь не там.

Двусторонние дипломатические контакты России и ключевых стран региона, а порой и небольших государств, занимающих важное положение, гораздо более результативны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что выход Великобритании из ЕС и возможный выход России из Совета Европы (СЕ) могут стать для Европы настоящим «потрясением».

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