Сеул, 8 апреля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Финансовые власти Южной Кореи настаивают на том, чтобы страховые компании выплачивали беременным женщинам, попавшим в автомобильную аварию, компенсацию за нервно-психическое напряжение и стресс. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Службу финансового надзора.

Беременная

По данным издания, представители службы проверили договоры страховых компаний на наличие пунктов связанных с беременными женщинами.

На сегодняшний день в Южной Корее ко всем застрахованным лицам применяются одинаковые условия. Причина по которой финансовые власти хотят акцентировать внимание на беременных, заключается в том, что женщина, носящая под сердцем ребенка не может получить медицинскую помощь в полной мере (например медикаментозное лечение или рентгенологическое обследование).

Кроме того, было проведено исследование, в результате которого было доказано, что стресс во время беременности негативно сказывается на плоде. Если женщина во время беременности подвергалась стрессу и депрессиям то, вес ребенка при рождении может быть очень маленьким.

Известно, что некоторые страховые компании предлагают своим клиентам скидку от 3% до 5% на страховые взносы, если у них есть ребенок в возрасте до 5 лет.

Также финансовые власти планируют обсудить вопрос, касающийся гибели плода во время автомобильной аварии. На сегодняшний день, в корейской системе авто страхования данный пункт не предусмотрен. Женщина может получить выплату, если во время автомобильной аварии погибает новорожденный, а если погибает еще не родившийся ребенок, то это никак не компенсируется.

Известно, что не так давно Верховный суд страны постановил, что плод может быть застрахован. Поэтому как сообщили представители Службы финансового надзора на брифинге: «Плод является живым организмом, поэтому необходимо установить нормы и стандарты по которым женщина будет получать компенсацию в случае аварии».