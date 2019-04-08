Курган, 8 апреля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. В охотничьем хозяйстве «Першинское» на территории Белозерского района Курганской области второй год разводят уникальных для региона пятнистых оленей. Когда численность животных увеличится, охотничий туризм в Курганской области получит новый вектор развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Rigelus Пятнистый олень

Первых трёх особей — трёхлетнего самца, самку и годовалого оленёнка, так называемого «сеголетка» — привезли в 2018 году из посёлка Черемшанка Алтайского края. Появилось потомство — ещё один оленёнок. В январе 2019 года было завезено в Першинское охотничье хозяйство Белозерского района ещё 20 сеголеток.

Для них предприниматели из Тюменской области, ООО «Охотничье хозяйство «Полуй», оборудовали целый вольерный комплекс площадью 500 гектаров. В нём теперь содержится 24 особи пятнистого оленя. Животные легко адаптировались к зауральским условиям. Полувольерное содержание защищает их от хищников, браконьеров и голода, так как охотоведы обеспечивают оленей нужными кормами.

Пятнистые олени на территории Курганской области никогда раньше не жили. Их историческая родина — Дальний Восток и Кавказ. Самцы достигают в своем весе 170 килограммов, самки — 100 килограммов.

Охотовед Александр Башкинов пояснил, что олени завезены с перспективой на разведение и привлечения клиентов, для разнообразия фауны. Чтобы открыть охоту на пятнистого оленя, необходимо иметь стадо не менее чем в 300 голов. Есть планы по разведению в охотхозяйстве маралов и бизонов.

В «Першинском» действует закрытая клубная система охоты. Сюда приезжают реализовать древний инстинкт добытчика люди со всей страны. Зауралье славится охотой на косулю. В этом плане Першинское охотничье хозяйство популярно среди тюменцев, сочинцев, москвичей, гостей из Югры и Ямала.

Что касается международной охоты, то в связи с ужесточением провоза оружия через границу Российской Федерации и вывоза трофеев иностранцы стали редкими гостями.

Разведение пятнистых оленей — новое и хорошее начинание, это вызовет дополнительный интерес у любителей охотничьего туризма и станет импульсом развития экономики всего региона, считают в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

По данным отдела регулирования использовании объектов животного мира, особой популярностью в Зауралье пользуется охота на косулю и кабана. На сегодняшний день численность поголовья сибирской косули в лесах Курганской области составляет 136,8 тысяч особей, лося — достигает 12,2 тысяч, а кабана — 10,8 тысяч.

«Точного числа поохотившихся на просторах Зауралья не назову. Только в Курганской области числится 35 тысяч охотников. Приезжали охотники из Германии, Австрии, Франции и других стран — около 200 человек. В 2018 году году отстрелу подлежало более 11 тысяч особей косули, из них 5% где-то было застрелено иностранцами. Действительно, усложнившиеся таможенные правила ввоза стрелкового оружия тормозят динамику развития международного охотничьего туризма в нашем регионе, зато в рост идёт отечественный», — отметил главный специалист отдела Сергей Анчугов.

На сезон 2018−2019 годов в Курганской области установлен лимит добычи косули в размере 11 203 особей. Сезон охоты на парнокопытных начнётся в конце августа и продлится до середины сентября.