Киев, 8 апреля, 2019, 13:27 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр

Украинский политолог Юрий Романенко скептически оценивает шансы кандидата в президенты Петра Порошенко увеличить число своих сторонников после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским. Соответствующий пост Романенко разместил на своей странице в Фейсбук, комментируя интервью Зеленского телеканалу «Украина».

«Ну вот Зеленский и заговорил четко, как и нужно. Курс в НАТО, отношения с ЕС, информационная политика относительно ОРДЛО и возврат оккупированных территорий, прямых переговорах с Путиным. Не знаю на что надеется Порошенко, когда вопит о дебатах», — отметил Романенко.

По его словам, команда Зеленского «уже готовится к переговорам с президентом России Владимиром Путиным».

«В общем диспозиция такова. Пока Порошенко готовит стадион, Зеленский готовится к переговорам с Путиным», — пояснил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля кандидат в президенты Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом Путиным, чтобы обсудить завершение войны на Донбассе.

Он также сообщил, что Украина продолжит евроинтеграционный курс внешней политики. При этом Зеленский отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться на всеукраинском референдуме.

Напомним, дебаты между Порошенко и Зеленский назначены на 19 апреля. 3 апреля Зеленский потребовал провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, в присутствии зрителей, выдать права на трансляцию дебатов онлайн всем телеканалам, разрешить присутствовать журналистам любых изданий. В свою очередь, Порошенко согласился дебатировать на стадионе. При этом действующий глава государства предложил Зеленскому дополнительно провести ряд тематический дебатов, чтобы подробно обсудить реформы в секторах безопасности и обороны, внешней политике.