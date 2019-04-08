Лондон, 8 апреля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча состоится завтра, 9 апреля, в Берлине. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

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По его словам, главной темой обсуждения станет Выход Великобритании из Евросоюза. Зайберт отметил, что сплочённость остальных 27 членов ЕС всегда была важна для Германии, и обсуждения будут проходить в этом ключе.

«Германия хочет, чтобы связи с Великобританией были как можно более близкими и дружественными после Brexit», — заявил официальный представитель правительства ФРГ.

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Лейбористы призвали Мэй исправить соглашение по Brexit

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что правительство Великобритании и британский парламент смогут выработать единую позицию по выходу страны из ЕС. Она подчеркнула, что Евросоюз будет пытаться всеми силами избежать выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения об условиях (так называемый «жесткий Brexit»).

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила о новой отсрочке по Brexit — до 30 июня 2019 года. Соответствующе письмо было направлено председателю Европейского совета Дональду Туску.