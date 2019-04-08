Ростов, Ярославская область, 8 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Жители Ростова Ярославской области получили многократно завышенные счета за холодную воду. Об этом ростовцы пишут в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Подслушано Ростов Великий» в ВК Очередь в Ростове Великом

Чтобы разобраться в ситуации, люди атаковали офис организации, которая производит начисление за воду — АО «ЯрОблЕИРЦ». Около него возникли огромные очереди.

Люди пишут в соцсетях, что в счетах отразились некорректные показания — завышенное потребление воды. Жители говорят, что получили счета в 4−5 тысяч рублей за воду. Своеобразным рекордом стала сумма в 27 тысяч рублей — в 30 раз больше, чем жительница Ростова платила обычно.

Квитанция за воду в Ростове Великом

«Дозвониться до «ЯрОблЕИРЦ» нереально, стоять такую очередь нет возможности. Я заплатила как обычно — 300 рублей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Ростова, получившая такой счет.

Услуги холодного водоснабжения в Ростове Великом оказывает государственное предприятие Ярославской области «Южный водоканал». Дозвониться до него невозможно.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Ярославской области от имени АО «ЯрОблЕИРЦ». Как пояснили там, начисления за воду в Ростове производит не сам расчетный центр, а его подрядчик — индивидуальный предприниматель. Якобы он перечислил деньги не на тот расчетный счет.

«Организацией был заключен контракт с платежным агентом, который принимает оплату и передает показания приборов учета. В нарушение принятых обязательств платежный агент произвел перечисление денежных средств не на расчетный счет, указанный в договоре. Это привело к тому, что данные о показаниях приборов учета были не внесены в программу. В настоящее время в его адрес направлена претензия», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области со ссылкой на АО «ЯрОблЕИРЦ».

Как пояснили в «ЯрОблЕИРЦ», всем гражданам в следующем месяце будет сделан перерасчет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, единый расчетный центр за услуги ЖКХ был создан во исполнение указа губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова частными лицами, которые затем передали 25% акций компании региональным властям. Жители области неоднократно жаловались на некорректные начисления, сделанные этой компанией, и проблемы с сервисом.