Архангельск, 8 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отреагировал на проведение несанкционированного «антимусорного» митинга в областном центре, собравшего более 10 тысяч человек.

Vk.com Протестное шествие в Архангельске

«Его участники подвергли риску свои жизни и жизни горожан, перекрыли движение на ряде городских магистралей и сорвали городской праздник, посвященный Всемирному дню здоровья», — заявил глава региона.

Напомним, Архангельская область охвачена протестами населения уже несколько месяцев. Главной «горячей точкой» конфликта населения и местной власти является станция Шиес в Ленском районе, где планируется создать полигон для захоронения ТКО. Отходы на Шиес будут привозить в том числе из Москвы.

Отметим, что 7 апреля митингующие впервые вышли на главную площадь выразить свой протест в центре Архангельска — до сих пор власти города отказывали активистам в согласовании митинга у памятника Ленину. На этот раз несогласные с «мусорной» политикой северяне организовали шествие по Троицкому проспекту — от площади Профсоюзов до площади Ленина.

Губернатор на фоне массовой демонстрации протеста настаивает на том, что власть слышит мнение людей:

«Мы слышим мнение людей. Примером здесь может служить ситуация со строительством межмуниципального полигона ТКО в районе деревни Рикасиха. По этому проекту была создана специальная общественная комиссия, которая внимательно изучила проблему и порекомендовала правительству области перенести строительство на альтернативную площадку. И мы прислушались — строительства полигона в Рикасихе не будет, а комиссия выбирает новое место размещения полигона. Мнение жителей Северодвинска было услышано».

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Губернатор отметил, что конструктивный диалог необходим и по строительству полигона на станции Шиес.

«Правительство Архангельской области поддерживало и будет впредь поддерживать проекты, направленные на развитие региона и решение социальных задач в интересах его жителей при безусловном соблюдении требований российских законов, безопасности для территории и населения и экономической эффективности. При любых других вариантах ни один проект не может быть реализован, и решение инвесткомиссии будет отозвано. Недопустимо вести диалог с помощью несанкционированных митингов, которые ставят под угрозу здоровье горожан или мешают общественному порядку», — заявил Орлов.