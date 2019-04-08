Симферополь, 8 апреля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Введение в Крыму курортного сбора в 2019 году не привело бы к необходимому экономическому эффекту. Об этом 8 апреля журналистам в Симферополе заявила вице-премьер РК Ирина Кивико.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым с высоты птичьего полета

«Я не жалею о недополученных средствах. Как глава финансового ведомства я просчитала доходы и расходы. Понимая, какая большая административная нагрузка ложится на муниципалитеты, пришли к выводу, что лучше будет подождать», — отметила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымский парламент перенёс на два года — с мая 2019 на май 2021 года — введение курортного сбора на территории республики.

Об этом: Госсовет Крыма перенес введение курортного сбора на 2021 год