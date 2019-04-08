Киев, 8 апреля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Через четыре дня после первого тура выборов на Украине, 4 апреля, в американских СМИ появилась информация о расследовании ФБР в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Еще четыре дня спустя, в понедельник, 8 апреля, за 13 дней до второго тура выборов, эти сообщения добрались и до русскоязычных изданий.

Ищейка из ФБР

Сообщается, что Коломойского подозревают в совершении финансовых преступлений, в частности в отмывании денег. Его адвокат отмечает, что олигарх «категорически отрицает», что когда-либо отмывал деньги, причем отрицает это только применительно к действиям, совершенным на территории США.

Особенности бизнеса украинских олигархов — примерно такая же «новость», как покупка Украиной российского газа с украинско-словацкой наценкой (именно такое «открытие» сделала за несколько дней до первого тура выборов Юлия Тимошенко). Поэтому вопрос не в том, отмывает ли Коломойский деньги, а в том, почему поговорить об этом решили именно сейчас.

В соответствии с известным принципом cui prodest появление таких сообщений выгодно Петру Порошенко. Коломойский, как известно, — основной спонсор и координатор предвыборной кампании его конкурента — Владимира Зеленского. И в случае с публикациями в США борьба ведется не за украинских, а за американских граждан.

Оба кандидата в президенты Украины всячески подчеркивают свою готовность продолжать службу Вашингтону. Дополнительный аргумент Порошенко в свою пользу — стабильность в подведомственном регионе. Дополнительный аргумент Коломойского/Зеленского — присутствие в команде прямых ставленников Вашингтона, некогда работавших в майданном правительстве.

Конкуренция ведется за симпатии второстепенных американских политических персонажей. На Украине они могут достигать местечковых побед, а заодно и немного зарабатывать, как это делает сын Джо Байдена. Отсюда и присутствие в штабе Зеленского экс-министра экономики Абромавичуса и экс-министра финансов Данилюка.

Украине все эти граждане своей политикой нанесли немалый урон. Но тут ведь никто и не думает о гражданах Украины. Как бы сильно не отличались Зеленский и Порошенко внешне, политика, которую будет проводить победитель, почти предсказуема. Разница между кандидатами в президенты Украины куда значительнее для американских лоббистов, чем для жителей Украины.