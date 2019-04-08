Вильнюс, 8 апреля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Доктор юридических наук, адвокат, литовский общественный и политический деятель Станисловас Томас сегодня, 8 апреля, уничтожил в центре Вильнюса мемориальную доску считающемуся в Литве национальным героем, «лесному брату» Йонасу Норейки, известного также, как «генерал Ветра», который ответственен за убийство 14 тыс. евреев в шяуляйском гетто, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alma Pater Мемориальная доска Йонасу Норейки на фасаде библиотеки Академии наук имени Врублевских. Вильнюс, Литва

Свой акт Томас транслировал в прямом эфире на своей странице в социальной сети Facebook. Трансляция длилась час. Томас подробно рассказал о роли Норейки в Холокосте как на литовском, так и на английском языке, а затем кувалдой, забравшись на стремянку, разбил памятную доску. После этого он выразил сожаление, что Норейка в Литве считается национальным героем, а литовская молодёжь воспитывается толерантному отношению к нацизму и фашизму.

«Как будто нацизм — это круто, это хорошо», — сказал Томас.

Он сам вызвал полицию и дождался экипаж. Дал полицейским свои документы и сел в машину, которая отправилась в комиссариат. На место оперативно прибыли литовские политики, в том числе и член Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Арвидас Анушаускас, который оправдывает Норейку и лично прикладывает усилия, выпуская псевдоисторическую литературу, в которой действия пособников нацистов в Литве оправдываются.