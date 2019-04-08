Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Правительством Санкт-Петербурга создана рабочая группа по вопросу развития города Кронштадт. Соответствующее постановление подписал временно исполняющим обязанности губернатора Александр Беглов, сообщили 8 апреля в Смольном.

Самонаводящаяся электрическая торпеда СЕТ-53. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Рабочая группа должна будет обеспечить взаимодействие петербургских и федеральных органов государственной власти и организаций по вопросам развития Кронштадта.

В рамках намеченных планов в Кронштадте на площади около 80 гектар предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения.

«Это уникальный проект, который жители Кронштадта и петербуржцы очень ждут. Уверен, что новый центр станет достойной площадкой демонстрации истории морской славы России и Северного флота, придаст импульс развития туристической и культурной составляющих Кронштадта», — отметил Александр Беглов.

Создание туристско-рекреационного центра в Кронштадте будет реализовано, в основном, за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Для кластера ВМФ в Кронштадте разработают «дорожную карту»

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Минобороны РФ, в Кронштадте будет создан военно-морской кластер. Это предполагает передислокацию в Кронштадт военно-морских образовательных и научных учреждений Санкт-Петербурга, формирование на их базе единого центра подготовки кадров для ВМФ России.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Батискафы от мала до велика можно рассмотреть и потрогать в Кронштадте

Одновременно готовится к официальному открытию кронштадтский парк «Патриот». Он начал создаваться в 2016 году, его различные площадки уже посетили десятки тысяч человек. Торжественное открытие парка может состояться на праздновании Дня ВМФ в июле 2019 года.