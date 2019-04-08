Симферополь, 8 апреля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. К эксперименту с курортным сбором в Крыму могут вернуться позже, вместе с другими российскими регионами России. Об этом 8 апреля журналистам сообщила вице-премьер РК Ирина Кивико.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Подвесная дорога

«Пока мы выходим из эксперимента, когда вся страна будет внедрять, то и мы внедрим. То есть, когда будет наработан опыт других субъектов», — отметила Кивико.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что в Крыму курортный сбор начнут взимать с мая 2019-го. Нововведения должны были вступить в силу в Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке. Однако власти республики попросили исключить регион из эксперимента. 8 апреля Госсовет РК официально принял соответствующее решение.