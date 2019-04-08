Москва, 8 апреля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» пройзошел сбой, его пользователи в течение некоторого времени не могли войти в приложение для смартфонов и не могли пользоваться системой с ПК. Информацию журналистам подтвердили представители пресс-службы «Сбербанка».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

В компании сообщили, что в работе системы действительно наблюдаются проблемы, это сказалось даже на работе банкоматов. Отмечается, что неполадки будут устранены в ближайшее время.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что 7 апреля 2019 года произошел сбой в системе быстрых платежей Банка России. Его причиной стали внеплановые работы, производящиеся на стороне провайдеров.