Москва, 8 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» дало сбой в работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

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Так, неполадки начались сегодня, 8 апреля, примерно в 09:30 по московскому времени. Значительная часть пользователей (40%) пожаловалась не невозможность войти в систему. Более трети (34%) не смогли совершить платёж со счёта, а четверть клиентов крупнейшего российского банка не смогли осуществить денежный перевод.

В Сбербанке подтвердили наличие технических неполадок в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания и заверили, что уже приступили к их устранению, попросив своих клиентов не беспокоиться.

«Наши специалисты уже разбираются с проблемой и всё починят в ближайшее время. Извините за неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

https://twitter.com/sberbank/status/1115172255728848896

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 апреля, сбой произошёл в работе быстрых платежей Банка России. Как пояснили в пресс-службе регулятора, технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках системы быстрых платежей, которые наблюдались с раннего утра 7 апреля, были связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, которые предоставляют ряд информационных ресурсов. Уже с 23:00 того же дня система заработала в штатном режиме.