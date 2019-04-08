Астрахань, 8 апреля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Астраханской области рекомендует будущим выпускникам, ученикам 11-х классов ознакомиться с видеоуроками по подготовке к ЕГЭ по истории и литературе, опубликованными на видеохостинге youtube на официальном канале Рособрнадзора. Об этом 8 апреля сообщает официальный сайт ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ, выложенные в открытый доступ на youtube-канале Рособрнадзора, призваны подсказать учащимся 11-х классов стратегию подготовки к сложным заданиям ЕГЭ.

Так, в частности, о том, как сдать ЕГЭ по истории, составить план исторического сочинения и выполнить задание с картой рассказывают Александра Фокина — заместитель председателя комиссии по проверке ЕГЭ по истории Орловской области, Сергей Мельников — учитель истории ГКОУ г. Москвы «Школа «Технологии обучения», Игорь Артасов — заместитель руководителя комиссии по разработке КИМ ГИА по истории, а о специфике заполнения бланков ЕГЭ рассказывает Светлана Орехова — руководитель центра экспертизы и аналитики ФГБНУ «ФИПИ».

По словам Александры Фокиной, наибольшие трудности у выпускников прошлого года вызвал вопрос 24, в котором необходимо дать аргументированную оценку деятельности исторической личности, сделав это с разных сторон.

«Это задание проверяет умение использовать исторические сведения при построении аргументов в ходе дискуссии. Выпускники допускают одни и те же ошибки. Во-первых, это приведение только исторического факта без пояснения того, как именно он связан с аргументированной точкой зрения. Вторая ошибка — это приведение общих положений без опоры на исторические факты, и, в-третьих, построение аргументов без опоры на исторические факты» — отметил эксперт.

Напомним, что самый первый ролик с рекомендациями по сдаче ЕГЭ по русскому языку был опубликован 7 февраля. На данный момент, у этого ролика чуть более 37 000 просмотров.

ФИПИ (Федеральный институт педагогических исследований) ежегодно публикует список главных изменений в новом учебном году. Как всегда, обязательными остаются экзамены по русскому языку и математике (база). Также, для поступления в вузы выпускники обычно выбирают еще 2−3 предмета по выбору. Но если у них есть амбиции и желание подать документы в другие учебные заведения, то этот список можно увеличть еще на 2 позиции.

Так, министр просвещения России Ольга Васильева отмечает, что нововведений в 2019 году не предвидится, т.к. все новшества были успешны опробованы во время прошлых экзаменов. Она озабочена уровнем знаний выпускников, которые не учат большинство предметов, а когда наступает пора выбора экзамена внезапно осознают свои просчеты в подготовке.