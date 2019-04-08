Москва, 8 апреля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Около трети жителей России (30%) в ближайшие 1−2 года планируют туристические поездки в зарубежные страны. Нет таких планов у 69% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристическая база. Горный Алтай

Чаще в путешествие хотят отправится люди с высшим образованием (43%) и лишь 5% граждан РФ с неполным средним образованием.

Около половины респондентов (47%) собираются в ближайшие годы посетить другие регионы России, при этом среди 18−24-летних и 25−34-летних — по 59%

Опрос проведен 4 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры отмечают рост спроса на экскурсионные поездки по России. Весной 2019 года спрос на туры внутри страны вырос на 10−12%.

Развитие сюжета: Сколько готовы потратить жители России на турпоездки