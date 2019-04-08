Анкара, 8 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Москву намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным безвизовый режим. Об этом Эрдоган заявил 8 апреля журналистам перед вылетом в Россию.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина РФ

«Тема безвизового режима, конечно, входит в повестку дня», — цитирует Эрдогана Anadolu.

По его словам, сотрудничество Анкары с Москвой растет и становится «крепче с каждым днем».

Напомним, в настоящее время граждане России имеют право пребывать на территории Турции без оформления визы в течение 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 апреля, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидеры двух стран намерены провести «углубленный обмен мнениями по всему спектру российско-турецких отношений» и «сверить подходы сторон по актуальным региональным и международным проблемам». Также планируется подписание ряда двусторонних документов в различных областях.

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