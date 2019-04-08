Киев, 8 апреля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины создаётся новое межфракционное объединение «За Зеленского». Об этом на заседании согласительного совета парламента Украины заявил депутат Рады и бывший кандидат на пост президента Украины Виталий Куприй.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

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Парламентарий пояснил, что такая инициатива продиктована опасениями высокой вероятности фальсификации результатов выборов со стороны действующего президента Петра Порошенко.

«Существует большая угроза, что президент Пётр Порошенко сфальсифицирует выборы», — сказал депутат.

В этой связи, по словам Куприя, создается «объединение в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского».

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Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Согласно официально обнародованным окончательным итогам голосования, по результатам подсчёта 100% протоколов, ни один претендент на высший руководящий пост страны не заручился необходимой поддержкой избирателей. Поэтому будет проведён второй тур.

21 апреля за победу на выборах будут бороться Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов, а также нынешний президент Украины Пётр Порошенко. Его результат в первом туре составил 15,95%.