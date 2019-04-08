Астрахань, 8 апреля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В Астрахани активисты «Молодёжки ОНФ» 7 апреля присоединились ко всероссийской акции «Сохраним лес». Как сообщает ИА REGNUM, в течение дня предназначенную для переработки бумагу собирали на пяти точках.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

В акции приняли участие более ста астраханцев, которые сдали 377 килограмм макулатуры. Максимальное количество макулатуры, принесённой одним человеком, составило 16 килограмм. Региональное отделение Российского союза молодёжи собрало 54 килограмма бумаги, а отряд волонтёров «Милосердие» Астраханского базового медицинского колледжа — 27 килограмм.

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция #СохранимЛес прошла 7 апреля в 76 регионах России. За день было собрано 118 тонн макулатуры. На призы собрать ненужную бумагу и отдать на переработку по всей стране откликнулись более 12 тысяч человек. Самыми активными стали жители Московской и Архангельской областей и Дагестана.