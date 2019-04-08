Волгоград, 8 апреля, 2019, 12:45 — ИА Регнум. 140 килограммов макулатуры удалось собрать в Волгоградской области 7 апреля в рамках общероссийской экологической акции «Сохраним лес», рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов акции Фёдор Шляхов. Акция, напомним, проводилась «Молодежкой ОНФ» 7 апреля по всей России.

anaterate Макулатура

В Волгоградской области 7 апреля волонтеры принимали макулатуру от жителей в четырех точках — пункты работали в Волгограде, а также в р.п. Ерзовка Городищенского района.

«Жители активно откликнулись на предложение сдать на переработку ненужную макулатуру. В акции принимали участием и самые маленькие — свой взнос, например, сделали две девочки трех и восьми лет, — и люди старшего возраста», — рассказал Шляхов.

В общей сложности удалось собрать более 140 килограммов макулатуры. Переработкой займется местная компания — активистам удалось договориться с переработчиком напрямую, без посредников.

Как сообщало ИА REGNUM, акция под хэштэгом #СохраниЛес проводилась 7 апреля по всей России, от Приморья до Калининграда. В общей сложности, по последним данным, усилиями активистов удалось почти две тысячи деревьев.