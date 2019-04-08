Москва, 8 апреля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Цены на нефть с начала 2018 ода выросли более чем на 30%, поскольку OPEC + продолжала сокращать предложение в течение четырех месяцев подряд. А оптимизм по поводу возможного урегулирования торговых споров между США и Китаем способствовал сохранению мирового спроса на черное золото, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По сути глобальный нефтяной рынок готов к росту цен до $75 за баррель и даже выше. Сильные данные по занятости в США 5 апреля также помогли поднять азиатские рынки с открытия торговой сессии сегодня, 8 апреля, что положительно влияет и на нефтяной рынок в целом», — отметил эксперт.

Еще одним из важных факторов, влияющих на стоимость нефти являются военные действия в Ливии, которые могут нарушить поставки со стороны членов ОПЕК, также способствовали росту цен. Цены на нефть были еще больше подкреплены санкциями США против Ирана и Венесуэлы. Санкции могут сократить объем поставок венесуэльского экспорта на 500 тыс. баррелей в сутки.

«Стоит добавить к этому сокращение Ирана, и цены могут существенно вырасти. В ближайшей перспективе ожидается продолжения роста цен до $72,10 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI цены поднимутся до $64,00», — считает Гасанов.

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