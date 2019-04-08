Вильнюс, 8 апреля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. В марте 2019 года уровень безработицы в Литве составлял 9%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 апреля. По данным службы занятости Литвы, за месяц он снизился на 0,2%.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Всего к началу апреля в Литве было зарегистрировано почти 156 тыс. безработных.

При этом вакантных мест, которые работодатели внесли в базу данных биржи труда, было чуть более 27 тысяч.

Напомним, что в Литве в связи с массовой эмиграцией трудоспособных жителей уровень безработицы не выходит за пределы 10%. Самые популярные направления эмиграции в Литве — Великобритания, Ирландия, Испания, Германия и некоторые другие страны Восточной и Северной Европы. За почти 30 лет 3,7-миллионное население Литвы сократилось на миллион.