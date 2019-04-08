Москва, 8 апреля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Перспективы российской валюты негативные, так как угроза санкционного давления и реакция спекулянтов на эти события не могут уйти на второй план при отсутствии других новостей. Статистически 8 апреля будет спокойным днем не только в рамках релизов в России, но и внешних новостей, в частности из США, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Пока что новости не сулят значительного влияния на рубль. То есть остается ориентироваться только на санкции и динамику рынка энергоресурсов. Однако, несмотря на оптимистичное начало рабочей недели для рубля, и его рост в связи с сильными покупателями нефти, с самого начала торгов, технически ждать продолжение роста рубля не приходится», — пояснила эксперт.

Дорожающая нефть на фоне эскалации конфликта в Ливии будет сдерживать темпы падения рубля, но если проследить наличие корреляции российской валюты и рынка энергоресурсов, то мы понимаем, что даже скачок Brent на $72 не поддержит покупателей рубля, так как прямой зависимости сейчас нет.

Однозначные распродажи рубля откроются после того, как будет пройден уровень 65,30 по доллару США и 73,20 — по евро. Далее целями падения станут уровни 66 и 73,80 руб.

«Из интересных показателей, и что также может поддержать снижение рубля, стоит отметить данные 9 апреля об изменении сальдо платежного баланса по итогам 1 квартала 2019 г. с прогнозом профицита в размере $31 млрд. Так, по итогам IV квартал 2018 года профицит счета текущих операций платежного баланса, окончательно составил $38,4 млрд», — отметила Сальникова.

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