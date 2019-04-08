Красноярск, 8 апреля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Учёные СибГУ им. М. Ф. Решетнёва сделали вывод, что в небе над Красноярском 6 апреля пролетел болид.

Скриншот с YouTube Необычное явление в небе над Красноярском

«Скорее всего, это был болид диаметром 2−3 метра. Так что он сгорел в атмосфере. Никакой угрозы людям не было», — цитирует 8 апреля сайт вуза директора Обсерватории СибГУ Сергея Веселкова.

Также учёный пояснил, что участившиеся в последнее время наблюдения в небе болидов — это всего лишь совпадения. Как сообщили ИА REGNUM в вузе, Веселков рассказал, что метеориты падают на землю постоянно, они небольшого размера и не наносят никакого вреда:

«Просто людям повезло, что они успели их заснять. Если бы он появился в малонаселённом месте, никто бы о нём не узнал».

По его словам, в небе над Красноярском болид сгорел беззвучно. Но над Канском люди могли слышать звуки, похожие на взрыв. Это даёт основания предполагать, что небесное тело сгорело именно там.

Напомним, жители Красноярска увидели в небе яркое небесное тело 6 апреля. Оно исчезло спустя несколько секунд.

В вузе объяснили, что болид — это метеорит яркостью менее 4m. Метеориты перед выпадением на Землю видны как болиды.

Между тем необычное явление вечером 6 апреля наблюдалось не только в Красноярском крае, но и на севере Иркутской области.

По словам директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева, после пролёта болида наблюдался инверсионный след. Есть сообщения о сильном акустическом ударе.

«Шансов на выпадение крупного метеорита немного — похоже, как обычно, тело разрушилось в верхних слоях атмосферы, выше 25 км. Если до земли что-то и долетело — мелкие камушки в тайге не найти. Атмосфера опять нас защитила», — пишет учёный на своей странице в «Фейсбуке».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2019 года объект, похожий на метеорит, упал на севере Красноярского края. По мнению доктора исторических наук, сопредседателя историко-археологической и этнографической комиссии Красноярского краевого отделения РГО Николая Дроздова, на появившемся тогда в интернете видео наблюдаются явные признаки падения метеорита. Однако есть нюанс — на видео отсутствует метеоритный хвост.

Читайте также: Явные признаки метеорита: об упавшем в Красноярском крае объекте