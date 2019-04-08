Абиджан, Кот-д’Ивуар, 8 апреля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Миллиардер из Нигерии Алико Данготе, известный как самый богатый человек Африки, на форуме Мо Ибрагима в Кот-д'Ивуаре рассказал, как однажды снял со счета 10 миллионов долларов США просто, чтобы убедиться в реальности этих денег. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

«Когда ты молод, твой первый миллион важен для тебя, но потом, цифры не значат для тебя много», — объяснил свой поступок Данготе, производственный гигант, владелец многочисленных компаний, занимающихся производством различных товаров — от цемента до муки.

«Однажды я обналичил 10 миллионов долларов США, положил их в багажник моей машины и привез в свою комнату. Я смотрел на них и думал: теперь я верю, что у меня есть деньги, и на следующий день, я вернул их обратно на счет», — вспоминает Данготе.