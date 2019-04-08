Оренбург, 8 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области скандал вокруг темы оптимизации в сфере здравоохранения набирает обороты. Лаборантка из села Тугустемир Тюльганского района Марина Е. не может ходить на работу, поскольку оборудование, позволяющие делать анализы, вывезено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ЛДПР.

Советский плакат. Почет и уважение сельскому врачу!

Стоит отметить, что ранее информресурсы сообщили об увольнении лаборантки. В свою очередь, минздрав Оренбуржья опроверг эти сведения:

«Информация об увольнении лаборанта врачебной амбулатории села Тугустемир является недостоверной Министерство здравоохранения Оренбургской области сообщает: очередная информация в СМИ об увольнении лаборанта врачебной амбулатории села Тугустемир Тюльганского района абсолютно не соответствует действительности. Лаборант продолжает числиться в штате ГБУЗ «Тюльганская районная больница» и не является уволенной. Предложений об увольнении к сотруднику от администрации больницы не поступало. Вопросы устранения нарушений в работе лаборанта, выявленные в ходе административной проверки, будут решаться в рабочем порядке».

Однако после этого, лаборантка приехала искать помощи у депутата Госдумы Сергея Катасонова (ЛДПР). Как сообщили в реготделении, женщина пожаловалась, что её вынуждают уволиться. Действительно, юридически она не уволена. Медика решили перевести с 0,5 ставки на 0,25 ставки, то есть с 5 тысяч рублей на 2,5−3 тысячи. За лаборантку вступились местные жители тех посёлков, которые она обслуживает. Пока Марина Е. находилась на приёме у депутата Госдумы в Оренбурге, из лаборатории вывезли оборудование. Теперь медик не может делать анализы. Женщина не хочет общаться со СМИ, устала от прессинга. Теперь лаборантку могут уволить за прогул. Между тем население собрало подписи в защиту лаборантки.

Примечательно, что кроме Катасонова оренбургское дело взял на контроль ещё один депутат Госдумы — Сергей Шаргунов (КПРФ). На своей странице в соцсети политик сообщил, что к нему обратились «опечаленные люди», а он в свою очередь направил запрос властям региона.

«На днях Марину Ерёменко, посмевшую возразить «оптимизаторам» её жизни, уволили с занимаемой должности: не разрешили взять на анализ кровь у пришедших в амбулаторию сельчан. Не согласна получать копейки? Лишим вообще всего. Теперь чиновники из Минздрава радуют: ладно, полностью мы женщину не уволим, но тут же добавляют: а оплату ей всё равно урежем», — отметил депутат.

И. о. заместителя руководителя аппарата — начальника управления информационной политики информационно-аналитического управления губернатора и правительства региона Инна Аверкова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что по состоянию на утро 8 апреля запрос не поступал. По данным минздрава области, в работе лаборантки выявлены нарушения и несоответствие уровня квалификации. Сейчас ведомство отрабатывает пути решения проблемы.

Как сообщили в реготделении ЛДПР, лаборантка на приёме у депутата Катасонова посетовала, что за долгие годы работы не было нареканий по поводу качества проведения процедур анализа, а теперь вдруг появились претензии к её квалификации.

Сергей Шаргунов отметил, что теперь лаборантка должна только брать анализы, а далее биоматериалы будут доставляться на исследование далеко-далёко в Тюльганскую или Ташлинскую лаборатории. Люди опасаются: «оптимизация» приведёт к тому, им придётся ездить за тридевять земель, чтобы сдать анализы:

«Сельчане собрали сотни подписей. О чём просят? Сохранить любимой лаборантке 0,5 ставки. Всматриваюсь во множество аккуратных подписей на тетрадных листах. Обращение граждан не с какими-то грозными требованиями, а с тихой мольбой: не отнимайте у женщины три тысячи рублей… Конечно, я помогу Марине Ивановне лично. Но дело не в этом. Дело в том, что очень стыдно всё это. Не надо унижать наших людей! Так унижать…»

В свою очередь, пресс-секретарь министерства здравоохранения Оренбургской области Наталья Чепургина заявила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что людям не придётся ездить за тридевять земель, чтобы сдать анализы.

«Жители по-прежнему будут приходить во врачебную амбулаторию, лаборант также будет делать забор анализов, затем эти анализы будут доставлять спецтранспортом в райцентр, где есть современная лаборатория. Результаты диагностики по интернету оперативно будут доставляться врачам.

У нас Оренбург давно работает по такому принципу. Диагностика осуществляется в централизованной клинико-диагностической лаборатории, — подчеркнула Чепургина и добавила, что речи об увольнении лаборантки не идёт. — Никто её не увольняет, никаких приказов нет и не было по этому поводу».

Однако из-за уменьшения объёма работы сокращается и ставка оплаты труда. В минздраве сделали акцент, что прорабатывают этот вопрос и рассматривают другие виды работ, которые можно предложить лаборанту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сфера медицинского обслуживания, согласно исследованиям социологов, входит в топ-список проблем, волнующих граждан любого возраста. Поэтому изменения в ней воспринимаются населением остро и болезненно. Особенно, если речь идёт об «оптимизации» этой сферы. По состоянию на 2017 год 17,5 тыс. населённых пунктов в России вообще не имели медицинской инфраструктуры, из них 11 тыс. расположены более чем в 20 километрах от ближайшей лечебницы.

Напомним, в России признали провал реформы здравоохранения. Результатами непродуманной политики Минздрава называли рост платных услуг, дефицит кадров, низкий уровень оплаты труда и другие «оптимизированные» проблемы.