Астана, 8 апреля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Казахстана будет регулировать цены на все лекарственные средства, заявила председатель комитета фармации минздрава республики Людмила Бюрабекова, сообщает 8 апреля агентство «Казинформ».

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По её словам, министерство разработало гибкую регрессивную систему оптовых и розничных наценок, которая находится на согласовании в министерстве юстиции республики.

Бюрабекова добавила, что правила формирования цен будут опубликованы в мае 2019 года. Стоимость всех лекарств будет публиковаться на сайте министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля председатель комитета фармации минздрава республики Людмила Бюрабекова заявила, что заявки на лекарственные средства медицинскими учреждениями Казахстана будут формироваться в электронном формате.