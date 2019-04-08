Нижний Новгород, 8 апреля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Нижегородская прокуратура обнаружила, что как минимум в двух домах столицы региона виновником шокирующих счетов за отопление стала управляющая компания. После жалоб жителей была проведена проверка, которая выявила, что из-за того, что УК не направляла вовремя показания приборов учёта энергокомпании, начисление платы происходило по нормативам, что привело к «необоснованному росту взимаемой с граждан платы». На имя главы УК, название которой не оглашается, внесено прокурорское представление, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Счет за ЖКХ

Основанием для проверки надзорной инстанции стали жалобы жильцов домов на улице С. Акимова и Тонкинская Канавинского района Нижнего Новгорода.

«Установлено, что управляющей компанией допущены нарушения при передаче показаний приборов учета тепловой энергии по двум многоквартирным домам в ресурсоснабжающую организацию, а также при осуществлении контроля исполнения подрядной организацией обязательств по выполнению поверки узлов учета тепловой энергии», — сообщили в пресс-службе ведомства с уточнением, что были выявлены также и факты ненаправления показаний в утверждённый период, что и привело к огромным счетам.

Исполнение представления, внесённого на имя руководителя УК, находится на контроле.

Напомним, весной 2018 года жильцы ряда домов в Нижнем Новгороде, получив квитанции с перерасчётом за тепло, были шокированы суммами — они доходили до 12 тыс. рублей. И это при средней зарплате в регионе около 31 тыс. рублей.

Подобная ситуация спровоцировала горожан на стихийный митинг, в результате которого была перекрыта одна из дорог. Власти, обеспокоенные ситуацией, пообещали разобраться.

Проверка установила, что причиной доначислений на крупные суммы стал спор между домоуправляющей компанией и Автозаводской ТЭЦ, а также своевременно не сделанная поверка общедомовых счётчиков. После переговоров властей с энергокомпанией от последней было получено обещание о корректировке.

Спустя год — уже в марте 2019 года — жильцы микрорайона «Водный мир» Автозаводского района снова пожаловались на счета. Они обратились с жалобами в Госжилинспекцию.

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