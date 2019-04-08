Шокирующие счета за отопление в Нижнем Новгороде: виновника нашли в УК
Нижний Новгород, 8 апреля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Нижегородская прокуратура обнаружила, что как минимум в двух домах столицы региона виновником шокирующих счетов за отопление стала управляющая компания. После жалоб жителей была проведена проверка, которая выявила, что из-за того, что УК не направляла вовремя показания приборов учёта энергокомпании, начисление платы происходило по нормативам, что привело к «необоснованному росту взимаемой с граждан платы». На имя главы УК, название которой не оглашается, внесено прокурорское представление, передаёт ИА REGNUM.
Основанием для проверки надзорной инстанции стали жалобы жильцов домов на улице С. Акимова и Тонкинская Канавинского района Нижнего Новгорода.
«Установлено, что управляющей компанией допущены нарушения при передаче показаний приборов учета тепловой энергии по двум многоквартирным домам в ресурсоснабжающую организацию, а также при осуществлении контроля исполнения подрядной организацией обязательств по выполнению поверки узлов учета тепловой энергии», — сообщили в пресс-службе ведомства с уточнением, что были выявлены также и факты ненаправления показаний в утверждённый период, что и привело к огромным счетам.
Исполнение представления, внесённого на имя руководителя УК, находится на контроле.
Напомним, весной 2018 года жильцы ряда домов в Нижнем Новгороде, получив квитанции с перерасчётом за тепло, были шокированы суммами — они доходили до 12 тыс. рублей. И это при средней зарплате в регионе около 31 тыс. рублей.
Подобная ситуация спровоцировала горожан на стихийный митинг, в результате которого была перекрыта одна из дорог. Власти, обеспокоенные ситуацией, пообещали разобраться.
Проверка установила, что причиной доначислений на крупные суммы стал спор между домоуправляющей компанией и Автозаводской ТЭЦ, а также своевременно не сделанная поверка общедомовых счётчиков. После переговоров властей с энергокомпанией от последней было получено обещание о корректировке.
Спустя год — уже в марте 2019 года — жильцы микрорайона «Водный мир» Автозаводского района снова пожаловались на счета. Они обратились с жалобами в Госжилинспекцию.
Читайте также: Нижегородцы получили шокирующие счета за тепло: плюс 7 тыс. рублей к оплате