Москва, 8 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Большинство жителей России (63%) никуда не поедут на майские праздники и проведут их дома. Основная причина — дороговизна отдыха (70%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из кф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Отдых на природе

Более трети граждан (35%) на длинные майские выходные поедут на дачу. В другой город России поедут 6% опрошенных, ещё 4% — поедут за пределы бывшего СССР.

При этом у большинства граждан РФ (59%) нет планов на майские праздники. Но, тем не менее, 5% хотели бы поехать за границу, еще по 4% — на море, в Крым и по России.

Опрос проведен 4 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителей Российской Федерации в мае 2019 года ожидают две короткие рабочие недели и девять длинных выходных дней.

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