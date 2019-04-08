Калуга, 8 апреля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Калужской области с повышением температуры воздуха проснулись клещи. Они уже успели укусить четырёх человек, двое из них — дети. Как сообщили 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю на территории области к медикам по поводу укуса обратились два человека.

(сс)GDJ Клещ

Оба снятых с людей клеща были обследованы специалистами лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», клещевого иксодового боррелиоза у них выявлено не было.

В настоящее время в регионе заключаются договоры на проведение акарицидных обработок в детских оздоровительных учреждениях в период летних каникул с организациями, осуществляющими данный вид деятельности.

Ситуацию с клещами контролирует управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.