Москва, 8 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Военные корабли Черноморского флота России выведены на дежурство в связи с учениями Североатлантического альянса Sea Shield в Чёрном море, сообщили 8 апреля в Национальном центре управления обороной.

Mil.ru Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

Отмечается, что в районах, где проходят учения НАТО, организовано дежурство разведывательными кораблями, корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», а также самолетами морской авиации для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в акваторию Чёрного моря прошли боевые корабли шести стран — членов НАТО. Сообщалось о нидерландском эсминце «Эвертсен», канадском фрегата «Торонто», испанском фрегате «Санта Мария», турецком «Йылдырым», британском «Реджеле Фердинанд» и болгарском «Дръзки».

Предполагается, что данные корабли примут участие в военных манёврах Sea Shield, которые НАТО устраивает совместно с Грузией и Украиной.

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